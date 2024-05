Germania agguato col coltello all’evento di estrema destra | almeno sei feriti Chi è l’aggressore 25enne – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiama Sulaiman A., ha 25 anni ed è nato a Herat in Afghanistan, l’uomo armato diche ha ferito, a volto scoperto, diverse persone durante un evento dia Mannheim, in. Attualmente residente ad Assia, a circa 40 chilometri da Mannheim, secondo quanto riportato da Der Spiegel, «non era noto alle autorità come estremista». Dopo un tentativo iniziale di fuga,è stato neutralizzato da un colpo di pistola sparato da un agente. Stando al bilancio diramato dalla polizia locale, l’attacco ha lasciato a terrasei persone ferite, alcune delle quali sono state sottoposte a interventi chirurgici d’urgenza. Tra di esse vi è un agente di polizia che è stato accoltellato mentre cercava di proteggere un’altra persona e ora si trova in condizioni critiche.