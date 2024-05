Germania accoltella il politico anti Islam e chi cerca di fermarlo Brutale attacco a Mannheim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Diversi i feriti nell’con coltello a, in. Le brutali immagini diffuse via social mostrano un uomo lanciarsi contro le persone armato di una lunga lama. Chidi, poliziotti compresi vengono colpiti. E’ successo durante una manifestazionenella piazza del mercato. L’obiettivo del terrorista era ilconservatore Michael Stürzenberger: è stato lui il primo ad essereto. L’aggressore è stato poi “neutralizzato”, in gergo ucciso, dalla polizia. Notizia in aggiornamento .