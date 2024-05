Genoa Blazquez e Ottolini svelano i progetti alla BBC | Stiamo facendo le cose per bene Qui il calcio lo senti nei muri|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024) 2024-05-30 15:45:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La BBC, la più importante e antica testata telegiornalista al mondo, ha puntato i fari sul club più antichi d’Italia. In una sorta di viaggio virtuale all’interno dell’universo rossoblù, l’emittente britannica ha portato all’attenzione del pubblico di Sua Maestrà la realtà del Grifone, evidenziando gli importanti passi avanti fatti d777 Partners dopo l’acquisizione del club risalente ormai a due anni e mezzo fa. “All’inizio abbiamo ereditato un grande pasticcio dprecedente gestione – ha affermato l’amministratore delegato Andres– e non siamo riusciti a rimanere in Serie A. Però abbiamo acquisito giocatori come Morten Frendrup e Albert Gudmundsson che ora sono alcuni dei pilastri della squadra attuale.