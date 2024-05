Gasperini | Rinnovo? Percassi sembrava disposto a lasciarmi andare poi la stagione ha preso una piega gloriosa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Gazzetta dello Sport intervista, fresco di vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta. Ora è un top, ma non lo era: viveva di spunti e spariva, il suo gioco si è evoluto, ha dormito la notte prima di Dublino? «Dormo sempre la notte prima, mai quella dopo». Se lo sentiva che gli imbattuti erano battibili, vero? «Sapevo che avremmo potuto metterli in difficoltà. Ho studiato molte partite del Bayer Leverkusen. Non sono abituati ad essere aggrediti come facciamo noi. Avevamo le caratteristiche giuste per farli giocare male. Anche se contro squadre così metti in preventivo di prendere gol». L’Europa ha celebrato la bellezza del vostro calcio. «È sempre stato il mio obiettivo: il risultato attraverso il gioco, con giocatori tecnici.