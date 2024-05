Gasperini | Avevo un’opportunità in Inghilterra ma resto a Bergamo Rinnovo? Risolveremo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Ho rifiutato un’offerta importante dall’per restare all’Atalanta”. Gian Pieroin una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport racconta i retroscena che lo hanno portato alla decisione di restare a, anche se prima di rinnovare il contratto vorrà capire se “siamo a un punto di partenza o di arrivo”. “Se nei prossimi campionati vogliamo fare qualcosa di più e se per l’Atalanta io sono ancora un riferimento, ok, va bene. Se c’è un progetto per i prossimi due-tre anni, mi interessa. Una situazione tampone, precaria, non mi serve, vado a scadenza e buonanotte. Ma la questione 2026 o 2027 la. Con me la famiglia Percassi è sempre stata di una generosità assoluta. L’urgenza, adesso, è fare la squadra più forte”.