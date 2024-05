Gare di pesca alle Olimpiadi dei Ragazzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il campo di gara del Navigabile a Migliarino ha ospitato la seconda prova del campionato provinciale individuale di Prima serie, l’organizzazione è stata curata dalla Ps Fe Casumaresi Tubertini. Bella prova della Canne Estensi Colmic, che vince quattro dei cinque settori in gara, la vittoria nei settori è andata a Flaviano Martini, Elio Bianchini, Cristiano Vanzini, Mauro Forlani della Canne Estensi Colmic, Simone Ferioli della PS FE Casumaresi Tubertini. La classifica combinata vede al comando Mauro Forlani della Canne Estensi Colmic con 2 penalità, seconda e terza piazza per la Ps Fe Casumaresi Tubertini, con Simone Ferioli e Tiziano Pellegatti con 3 penalità. Bella partecipazione didi, inserite nel contesto delle 39°dei, disputatesi a Consandolo nei giorni 24-25-26 Maggio e che hanno interessato anche il Lago Fipsas del Parco Romano Poletti in Via Cavo Spina a Consandolo.