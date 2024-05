Garance Authié si scatena la canzone su Sexy Shop di Fedez ma i fan di Chiara Ferragni la attaccano | Ne devi mangiare di cereali sottomarca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) In queste ore non si fa che parlare di “” il nuovo singolo dicon Emis Killa. Il brano fa dei riferimenti precisi alla separazione del rapper con, anche se il diretto interessato durante il party di presentazione di ieri sera ha tenuto a precisare che non c’è alcun dissing. In ogni caso i fan degli ex Ferragnez hanno notato che anche il presunto flirt francese diha spinto sui social per “”. Così la modella(immortalata mano nella mano conall’ultimo GP di Monaco) sisullae i versi “dici che sono sono un bugiardo ma per te io non cambio”. Sul Web c’è chi ha fatto notare che la modella è stata fuori luogo, dal momento che il pezzo fa chiaro riferimento alla ex compagna di(“ne hai ancora didida”, ha commentato un utente), ma lanon ha raccolto le provocazione.