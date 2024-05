Garance Authié la presunta nuova fiamma di Fedez balla sul nuovo singolo del rapper E lui la riposta – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) La vicinanza trae la modella franceseè sempre meno discreta. Questa volta, al centro della scena, è unpubblicato su TikTok dalla modella, ripreso poi dalsu Instagram, in cui la ventenne si esibisce danzando sulle note di Sexy Shop, ildiin collaborazione con Emis Killa. Dopo essere stati avvistati mano nella mano a Monte Carlo,tornano così a far parlare di una loro possibile relazione, sollevando dubbi sulla natura del loro rapporto. E lo stesso brano inedito del, che include versi con buona probabilità riferiti a Chiara Ferragni, come «dici che sono un bastardo ma per te io non cambio», sta già gettando da questa notte benzina sul fuoco dei rumors. Anche se, nonostante le numerose insinuazioni, durante il release party delha voluto chiarire la sua posizione affermando: «Ovviamente tutti si aspettavano che in questo brano io insultassi mia moglie, ma io non intendo prendere parte a questo gioco.