Garance Authié | Fedez condivide un video di lei che balla Sexy Shop

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024)è la modella classe 2004 con cuiè stato beccato mano nella mano al Gran Prix di Monaco la scorsa settimana. Un gesto che ha indispettito Chiara Ferragni che ha risposto a suon di frecciatine e palesando una sua celebrity crush, quella per l’attore Jacob Elordi.avvistato al GP di Monaco insieme ad una ragazza. Secondo la pagina Very Inutil People, si tratterebbe di, modella classe 2004. pic.twitter.com/vAJLUJ3tq3 — Trash Italiano (@trashitaliano) May 26, 2024 Quando ieri il rapper ha pubblicato il nuovo singoloha premesso che il brano non è contro “la madre dei suoi figli”, ma contro il suo circolo di amicizie per cui non avrà “nessuna pietà”. Ha parlato di “amiche assetate di fama” e fiori sfioriti.