Fonte : temporeale.info di 31 mag 2024

GAETA – Un piccolo frammento di purezza e di incanto. Che costituisca una novità interessante ed innovativa per la narrativa per l’infanzia, il bellissimo racconto “Gatto Verme trova casa” scritto da Maria Ausilia Mancini, l’ha dimostrato ampiamente nel corso della partecipata presentazione avvenuta giovedì 30 maggio presso la libreria “Il Sole e la Cometa” in L'articolo Gaeta / “Gatto Verme trova casa”, il racconto per bambini di Maria Ausilia Mancini Temporeale Quotidiano.

