Futuro Cheddira Napoli o nuovo prestito? Arriva l’annuncio dell’agente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024)annuncio da partedi Walid, attaccante di proprietà delma reduce da una stagione inal Frosinone. Si attendono le decisioni e le valutazioni più approfondite riguardanti ildi Walid, attaccante marocchino acquistato dalnella scorsa estate dal Bari dopo un’ottima stagione in Serie B. Il calciatore è stato girato immediatamente dopo inal Frosinone, dove ha effettuato la sua prima stagione in carriera in Serie A. La sua stagione col club ciociaro si è chiusa con la, sportivamente parlando, drammatica retrocessione maturata negli ultimi minuti della giornata conclusiva della massima serie. Tutto sommato, a livello personale non è stata però così negativa la stagione dell’attaccante, il quale ha realizzato 7 gol in totale, quasi tutti nel girone di ritorno.