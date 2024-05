Furti nel Salento Sorpresi a rubare in dei supermercati in due nei guai

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora episodi dinel. Nella giornata di ieri, 30 maggio 2024, infatti, il personale della Polizia di Stato di Lecce ha notificato due fogli di via obbligatorio a due uomini che si sono resi responsabili di furto all’interno di due. Si tratta di un 44enne e di un 30enne entrambi residenti a Galatone che, nella giornata di ieri, hanno asportato, dapprima dal supermercato Eurospin di via Lequile e poi dal supermercato Conad di via De Castris, dei generi alimentari per un valore totale di 120 euro. Il responsabile del supermercato, vedendo entrare i due soggetti e ritenendoli sospetti, li ha controllati dalle telecamere di sorveglianza.nel, foglio di via obbligatorio per due salentini L’uomo ha così notato che, camminando tra le corsie del supermercato, nascondevano generi alimentari sotto gli indumenti.