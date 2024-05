Furbetto del cartellino in Comune Il pm chiede un anno di reclusione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Undie 600 euro di multa, con la pena sospesa. È la condanna chiesta ieri dal pm per un 60enne modenese, accusato di essere uscito dagli uffici municipali in orario di lavoro per sbrigare faccende personali, e licenziato dal. Davanti al giudice Silvia Semprini, deve rispondere di truffa aggravata: avrebbe procurato un dalle casse del municipio di 1.426 euro tra l’8 agosto e il 13 settembre 2018. Il pm ha ripercorso l’origine dell’inchiesta, "nata dall’aver accertato una manomissione del marcatempo negli uffici della Protezione civile e poi dall’aver scoperto che lui durante l’orario lavorativo era fuori ufficio ingento a svolgere attività personali". Furono così montate le telecamere sul lettore dei cartellini: "Emergono tantissime uscite dell’imputato con cadenza giornaliera dell’imputato senza timbrare.