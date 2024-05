Fuori Sexy Shop il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa | tutte le frecciatine a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo giorni di logorante attesa per i fan dei Ferragnez che furono, è infine uscito il brano di, con cui ancora una volta è possibile assistere al lavaggio pubblico dei panni sporchi dell’ex coppia. Ma con un sottofondo musicale. Nel, realizzato in collaborazione con, la lirica di Federico Lucia non risulta affatto criptica. «Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio», canta. Con un riferimento all’ex moglie,, che risulta ancora più esplicito qualche strofa dopo: «Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita». E ancora: «Dammi tutto quello che puoi darmi, io non esco da qui come i ladri alle poste».