Fuori pericolo il politico anti-Islam ferito in Germania

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Apparentemente non è indi vita" Michael Stürzenberger, l'attivistadi 59 annidall'accoltellatore di Mannheim. Lo ha detto al sito del quotidiano tedesco Bild la tesoriera di Pax Europa, Stefanie Kizina. Stuerzenberger "è stato colpito alla gamba e al viso, verrà operato d'urgenza", precisato Kizina. "Indi vita" è invece il poliziotto, secondo "fonti della sicurezza" citate dall'agenzia Dpa. Bild, citando fonti analoghe, scrive che per l'agente "è in corso un'operazione di emergenza". La Dpa riporta che un portavoce della polizia, sempre senza fornire cifre, ha descritto le ferite dei ricoverati come "in parte gravi". Sono sei, escluso l'aggressore, i feriti dell'accoltellamento: cinque militdel movimento civico "Pax Europa" e il poliziotto.