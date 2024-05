Fumo Piepoli e Adiconsum su dati Iss | servono dati e informazioni su alternative

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Isul“confermano che il fenomeno, nel nostro Paese, non accenna ad arrestarsi e ridursi. Continuiamo ad essere un Paese in cui circa un italiano su 4 è fumatore. Questo è un trend che nel corso degli anni ha avuto una fase di calo, ma è veramente difficile riuscire a rimuovere questa propensione in chi ha questa abitudine radicata. È veramente complicato” per questochiare sulledisponibili”. Così Livio Gigliuto, presidente esecutivo Istitutocommenta, all'Adnkronos Salute i risulti diffusi dall'Istituto superiore di sanità in occasione della della Giornata mondiale senza tabacco. Una recente indagine “che abbiamo svolto in collaborazione con, sui consumatori fumatori che avevano fatto il passaggio da prodotti tradizionali ad alternativi- in particolare dalla sigaretta al tabacco riscaldato - sono emersi aspetti interessanti.