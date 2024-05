Fumo il cardiologo Fedele | Considerare alternative in chi non riesce a smettere

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - “In chi non intendeè necessario prendere in considerazione delleche possano ridurre il danno da. Se quindi è necessaria” la formazione e l’educazione dei giovani “fin dalle scuole", sui rischi, "per lo zoccolo duro dei fumatori” incallit .