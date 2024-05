Fumo il cardiologo Fedele | Considerare alternative in chi non riesce a smettere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - “In chi non intendeè necessario prendere in considerazione delleche possano ridurre il danno da. Se quindi è necessaria” la formazione e l'educazione dei giovani “fin dalle scuole", sui rischi, "per lo zoccolo duro dei fumatori” incalliti che non smettono nemmeno dopo "aver avuto un evento cardiovascolare" come l'infarto, “si può proporre anche l'alternativa alcombusto” tipo “ il tabacco riscaldato, che ha meno prodotti di combustione e quindi meno prodotti dannosi”. Così Francesco, professore di cardiologia e responsabile servizio Riabilitazione Cardiorespiratoria al San Raffaele Monte Compatri di Roma, commenta all'Adnkronos Salute alcuni dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, alla vigilia della Giornata mondiale senza tabacco, in calendario il 31 maggio.