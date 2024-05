From Caserta al via oggi ai Giardini Maria Carolina il Festival della territorialità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mancano poche ore all’apertura delle porte di “”, il nuovissimodal pomeriggio divenerdì 31 maggio alle 18 e per le intere giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno (dalle 11 a mezzanotte e mezza) trasformerà i, parco di 9000 mq in prossimitàReggia di, in un villaggio esperienziale a cielo aperto. La kermesse ha il patrocinio del Comune di. Diverse le aree che saranno allestite ognuna dedicata ad attività diverse ma tutte riferite a qualsiasi gusto ed età di utenza. Sport, giochi, danza, yoga, discipline olistiche, gaming, comix e decine di laboratori pensati per i più piccoli saranno le attività quotidiane del. Un vero e proprio villaggio esperienziale a cielo aperto.