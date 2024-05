Frode informatica e riciclaggio di criptovalute | presa banda internazionale di truffatori Ecco cos’è il rip deal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Milano, 31 maggio 2024 – Frodi informatiche eonline di criptovaluta: un arresto e 12 perquisizioni domiciliari e informatiche, con il sequestro di numerosi dispositivi elettronici e di centinaia di migliaia di euro in criptovaluta sono a ora il risultato di un'indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sulla base della querela di due giovani imprenditori milanesi L'inchiesta ha fatto emergere una rete transnazionale (con basi in Italia, Francia e Romania) dedita a frodi informatiche eonline di criptovaluta.Lavorando con i colleghi portoghesi e avvalendosi del supporto degli specialisti di Europol, gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti a ricostruire un network che ha fatto vittime in tutta Europa con il "Rip" (un complesso e raggiro tecnico-informatico che colpisce operazioni di scambio di valuta digitale).