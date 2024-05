Frode al Fondo di Garanzia eseguita misura cautelare in carcere nei confronti di un professionista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, militari del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza applicativa delladella custodia in, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta di questo ufficio, neidi una persona, nonché al sequestro preventivo di un ammontare complessivo di € 1.894.552,00, disposto neidi sette soggetti, di cui due residenti a Roma, tutti indagati per i reati di malversazione in danno dello Stato, autoriciclaggio e riciclaggio. L’odierno provvedimento restrittivo costituisce l’epilogo di articolate indagini dirette e coordinate da questa Procura della Repubblica ed eseguite dal Gruppo della G.d.F. di Avellino, che hanno avuto ad oggetto le movimentazioni finanziarie anomale poste in essere da un, colpito dall’odiernain, già precedentemente destinatario della restrizione inframuraria per altre condotte criminose commesse in danno dello Stato, in relazione all’erogazione di un finanziamento assistito dallastatale prestata daldiper le piccole e medie imprese, ex legge n.