Friuli tre giovani travolti dalla piena del Natisone | fallisce il salvataggio ora sono dispersi – Il video

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre, un ragazzo e due ragazzedal primo pomeriggio di oggi a causa delladel fiume. Poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore. Quando sul postogiunti i soccorritori, non hanno individuato chi ha lanciato l’Sos. Le ricerchein corso anche con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia. Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco hanno individuato i tresulinVenezia Giulia ma nonriusciti a salvarli. Si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli.