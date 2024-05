Friuli maltempo | tre giovani dispersi Le ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Situazione drammatica lungo il corso del fiume Natisone dove tre, un ragazzo e due ragazze, risultanoa causa della piena provocata dalle piogge torrenziali delle ultime ore. I ragazzi, bloccati su un isolotto, hanno lanciato l’allarme con il telefono mentre l’acqua continuava a salire velocemente.Leggi ancheItalia, crolla la strada. Cosa succede Treper la piena del Natisone in. Leanche con l'elicottero dei vigili del fuoco #ANSA https://t.co/7P97Bn6B4P— Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) May 31, 2024 I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto, ma non sono riusciti a individuare chi ha lanciato l’SOS. Lecontinuano senza sosta, supportate anche dall’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia.