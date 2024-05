Francesco Maria Chelli presidente dell’Istat

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il sangiorgese, dcente all’università politecnica delle Marche, sarà il nuovo, l’istituto italiano di statistica: dopo il voto favorevole di mercoledì scorso al Senato, ieri è arrivato il via libera della commissione Affari costituzionali alla Camera., nato nel 1959, dal 2006 insegna statistica ed economia ad Ancona. Dal 2021 lavorava anche all’Istat. Nel 2023 era stato nominatoad interim dell’istituto di statistica. A Porto San Giorgio, la sua città non è che sia particolarmente conosciuto, se non per la fama di essere una persona per bene. L’ex sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, esprime nei suoi confronti parole di grande stima ed apprezzamento: "È un bel personaggio – le sue parole –, equilibrato, assennato, umile, dall’ottimo profilo culturale".