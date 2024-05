FOTO L’Arcivescovo di Benevento ha incontrato il Presidente Sergio Mattarella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMons. Felice Accrocca, arcivescovo di, e Mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, insieme a una rappresentanza di fedeli laici della Comunità di Vita Cristiana dell’area Nord di Napoli, hanno avuto la possibilità, giovedì 30 maggio 2024, d’incontrare ildella repubblica italiana, al quale è stato esposto il percorso effettuato in questi anni dai Vescovi della Metropolia dia da altri provenienti da diverse Regioni d’Italia, a sostegno delle Aree interne del Paese. Durante Il colloquio franco e sereno i presuli hanno avuto modo di rendere noto al Capo dello Stato di come il cammino di sensibilizzazione su questo tema così importante stia articolandosi in una duplice direzione: in ambito socio-politico-amministrativo, con la celebrazione di un Forum, solitamente nel mese di maggio, che negli ultimi anni ha visto protagonisti anche i giovani studenti delle scuole superiori; in ambito pastorale, con l’incontro annuale – solitamente nel corso dell’estate – di vescovi provenienti da territori interessati alla questione (in rappresentanza, si può dire, di quasi tutte le Regioni italiane), con l’obiettivo di enucleare linee idonee per una specifica pastorale per le Aree interne.