Formula 1 Vasseur a ruota libera | Leclerc vive per la Ferrari

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Adrian Newey? Io sono una persona educata, nei box parlo con tutti. Ma non mi esprimo sull’argomento perché rispetto la mia squadra, chi sta lavorando adesso ine per la. In assoluto, il gruppo viene prima di qualunque individuo». Fredè un bel tipo. Io lo chiamo affettuosamente Giocondo perché la Francia, in cambio del capolavoro di Leonardo, ci ha mandato qui questo manager perennemente sorridente. L’impresa dia Montecarlo, venuta a coincidere con il compleanno del nostro Giocondo, ha restituito il sorriso a milioni di fans della Signora in Rosso. Ma adesso è il momento di guardare avanti, come il connazionale di Jean Todt ha ribadito durante una conversazione con noi scribacchini. T shirt, una foto di Ciccio Ascari come sfondo ed eccolo qua, ilpensiero.