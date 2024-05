Formazioni ufficiali Roma-Milan amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lediin programma a Perth, in Australia, alle ore 13:00 di venerdì 31 maggio. Il campionato è finito, la stagione ancora no: giallorossi e rossoneri si sono infatti recati dall’altra parte del globo per disputare un’di lusso nella terra dei canguri. Convocati tanti big, ma anche tanti giovani, che verosimilmente avranno un po’ di spazio. Ecco le sceltedei due allenatori, Daniele De Rossi e Daniele Bonera. LE: Svilar; Llorente, Smalling, Ndicka; Huijsen, Bove, Aouar, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Abraham.: Sportiello, Calabria, Gabbia, Jimenez, Kalulu, Theo Hernandez, Pobega, Adli, Reijnders, Florenzi, Giroud.SportFace.