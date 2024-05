Foppolo Gloria Carletti cerca il bis lo sfidante è Eli Pedretti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024). Impianti di risalita, funzionanti tutto l’anno, ed un comprensorio ancora unito ed efficiente. Aè questo il tema principale delle prossime elezioni amministrative che l’8 e il 9 giugno vedranno contendersi il ruolo di primo cittadino, sindaco uscente, ed Eli, in passato sindaco di Valgoglio ed ex presidente della Comunità Montana Valle Seriana. Prima cittadina in carica,, 32 anni, laureata in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e il territorio montano, maestra e presidente dei maestri di sci della Lombardia, si presenta alle elezioni con una nuova lista (la civica “Per”), con esponenti dell’attuale minoranza. “Un gruppo nuovo, eterogeneo, che presenta al proprio interno sia persone diche frequentatori proprietari di case, tutti professionisti con esperienza e competenza in diversi ambiti”.