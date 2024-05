Fonte Gaia vista a lume di candela Al Santa Maria la mostra di Migliori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), il capolavoro scultoreo di Jacopo della Quercia, attraverso l’obiettivo di Nino, in unastraordinaria che dal 26 giugno al 22 settembre rimarrà allestita nei Magazzini della Corticella. Il titolo sarà ‘Nino’ e a curarla Lucia Simona Pacchierotti, in collaborazione con la Fondazione Ninodi Bologna. Trentacinque opere del celebre fotografo che, in un gioco di luci e ombre, ritraggono i volti delle sculture che il visitatore potrà trovare proprio lì accanto, in un percorso espositivo nei locali attigui ai Magazzini della Corticella. Una nuova tappa del progetton, che ha portatoa una serie di ‘esplorazioni fotografiche’ eseguite rigorosamente a ‘di’ di alcuni dei massimi monumenti scultorei italiani, tra i quali il Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca, i Leoni e metope della Cattedrale di Modena, l’Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino ai quali si aggiunge adesso, a Siena, anche ladi Jacopo della Quercia.