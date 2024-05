Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Persone. Messaggio del presidente della Camera in occasione della presentazione del Barometro Sm 2024, 'persone con gravi patologie e disabilità non sono un peso ma grande risorsa per società' "La Sclerosi multipla è una grave patologia del sistema nervoso centrale che colpisce milioni di persone nel mondo d centinaia di migliaia soltanto nel nostro Paese.

Fontana | Da Aism prezioso contributo contro pregiudizi su sclerosi multipla