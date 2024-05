Fonte : calcioweb.eu di 31 mag 2024

Queste persone non sono un peso ma una grande risorsa per la società”. L?Associazione italiana sclerosi multipla svolge un?encomiabile attività in tutti gli aspetti correlati alla malattia, impegnandosi a favore delle persone, dei loro diritti e della ricerca, senza dimenticare le famiglie dei soggetti colpiti e gli operatori coinvolti nella lotta contro questo terribile male.

Fontana | Da Aism prezioso contributo contro pregiudizi su sclerosi multipla