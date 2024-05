Fondi Prosegue il Fondi Spring Festival | aperta la selezione delle band emergenti

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 31 maggio 2024)– Grande attesa per l’evento finale del “”: music contest durante il quale lesi sfideranno in una gara all’ultimo sound. L’evento, organizzato dalla Soc. Coop. Foglia D’Oro ONLUS in collaborazione e con il contributo del Comune di– Regione Lazio e Lazio Crea, nasce con lo scopo di L'articoloil “”:laTemporeale Quotidiano. .