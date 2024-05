Focaccia veloce | con questo metodo è pronta in 1 attimo

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 31 maggio 2024): conin 1Una buonafatta in casa è sempre la decisione migliore da portare a termine. Tuttavia non sempre si dispone del tempo necessario per riuscirci vista la vita frenetica che si conduce. Permotivo qui sotto puoi trovare la ricetta di unadall’impasto davvero così facile eche non dovrai nemmeno impastarlo. Grazie a questa ricetta otterrai unasottile, morbida e croccante allo stesso tempo e inoltre non dovrai affatto mettere le mani in pasta per farla lievitare. Insomma servire a tavola laqui di seguito è davvero un gioco da ragazzi in più alla fine della pagina potrai trovare il video tutorial della ricetta in grado di guidarti passo dopo passo durante la preparazione.