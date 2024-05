Flavio Cobolli sfiora l’impresa con Rune | Non meritavo di perdere lui ha sempre qualche trucchetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sensazioni contrastanti sono quelle che si hanno al termine della sfida tra Holger. Il danese, testa di serie n.13, ha rispettato i favori del pronostico e si è imposto, ma l’andamento del match è stato del tutto diverso dalle aspettative. Sì, perchéha dimostrato con i fatti e non a chiacchiere quanto il suo livello sia vicino ai giocatori di vertice, specie nella lotta. Il danese l’ha spuntata al super tie-break del quinto set, subendo la rimonta diche aveva perso i primi due set e venendo messo alle corde dai colpi poderosi dell’italiano. Non è un caso cheabbia avuto numerose chance nel quinto parziale: tre palle break consecutive nel nono game, avanti 5-0 e 6-2 nel super tie-break. Per questo, l’epilogo lascia un po’ d’amaro in bocca, ma anche l’idea che se il classe 2002 del Bel Paese dovesse continuare a lavorare con questa mentalità, ci sono traguardi ambiziosi davanti a lui.