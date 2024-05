Fonte : lanazione di 31 mag 2024

Non solo per l’evento, ma anche per la città che ha così dimostrato, soprattutto ai dieci candidati, che c’è, che è ben attenta a questa campagna elettorale e al futuro di Firenze.

Firenze successo al dibattito dei candidati sindaco con La Nazione | in oltre 20mila sulla diretta streaming 1 200 partecipanti