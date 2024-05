Firenze | Restyling del Franchi e dibattito su Tav stadio e aeroporto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Avanti col restlyling del– ha dichiarato Cecilia Del Re – ma con un maggior dialogo col governo e la Fiorentina. Per il Padovani la somma è stata investita senza una progettualità ben definita. Per la Tav serve pianificare al meglio gli interventi in superficie". "Tutti gli impianti sportivi devono essere riqualificati, Padovani e– le parole di Sara Funaro – visto che oggi i tifosi stanno sotto la pioggia. La Tav ci darà l’opportunità di liberare i binari di superficie. Bene la pista parallela". "Il Padovani va bene, ma la Fiorentina non ci vuole andare – ha dichiarato Francesca Marrazza –. Bene anche parlare di riqualificazione dello, ma al momento sta venendo giù". "Abbiamo speso soldi pubblici per fare qualcosa che voleva fare un privato – ha detto Lorenzo Masi –.