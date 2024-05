Fioritura di Castelluccio di Norcia pronto a cominciare lo show della natura che incanta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024)di(Perugia), 31 maggio 2024 - Ormai è stata decretata la capitale del turismolistico e degli sport out door dell'Umbria: parliamozona verdissima e montanaValnerina, che dopo l'inaugurazione del Ponte Tibetano più alto d'Europa, aperto di recente a Sellano, ora aspetta la magiasull'altipiano didi. Un prodigio dei colori che si rinnova ogni anno da fine giugno a metà luglio e che attira migliaia e migliaia di turisti, tanto da rendere necessario un piano degli accessi e la chiusura di alcuni tratti stradali, per accedere allo spettacolo, che sboccia sul Pian Grande. Laè frutto del lavoro a 1.400 metri di altitudine degli agricoltori del Consorziolenticchia Igp, che con le proprie coltivazioni trasformano l’altopiano ai piedi del monte Vettore in una tavolozza di colori.