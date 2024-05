Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

Fiorentina, settimana prossima conferenza stampa della società viola per chiarire su quella che sarà la prossima stagione Secondo quanto riportato da Repubblica, settimana prossima sarà una settimana importante per la Fiorentina: soprattutto per quanto riguarda la stagione 2024/2025 e sull’annata appena fatta.

Fiorentina settimana prossima CONFERENZA STAMPA di Rocco Commisso per chiarire il FUTURO