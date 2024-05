Fiocco rosa per Mandy Moore l' attrice è in attesa della sua prima figlia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 31 maggio 2024) La famigliastar di This Is Us si sta allargando e l'ha condiviso la lieta notizia sui social. La famiglia disi fa sempre più grande. Oggi la star di This Is Us ha annunciato su Instagram di essere indel suo terzo figlio, nonchésuabambina, dal marito Taylor Goldsmith. Laha condiviso la notizia con una foto dei suoi due figli che si tengono per mano mentre indossano magliette con scritto rispettivamente "Figlio grande" e "Figlio di mezzo". "A volte la vita imita l'arte. È in arrivo il terzo. Non vedo l'ora che questi ragazzi abbiano una sorellina", ha scritto lanella didascalia. La sua ex co-star di This ….