Finanzieri morti in Val di Mello | lunedì 3 giugno la camera ardente e i funerali solenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bormio (Sondrio) – Saranno celebratialle 15 idi Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, i tre giovani militari del Sagfnel tragico incidente sul Precipizio degli Asteroidi, in Val di, precipitando mentre erano impegnati in un’esercitazione. Saranno “esequiecon onori militari”, nella chiesa parrocchiale di Bormio, come comunicato dal comando provinciale di Sondrio della Guardia di finanza. Sempreprossimo, in mattinata, dalle 9 alle 13, nella chiesa di Sant’Ignazio a Bormio sarà invece allestita la. “Cari Luca, Alessandro e Simone – scrive il comando provinciale delle Fiamme gialle in un messaggio di cordoglio - descrivere lo stato d’animo di tutti noi, in questo momento di grande sofferenza, risulta particolarmente difficile.