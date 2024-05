Finale Nba tra Boston e Dallas Irving sfida la ' maledizione di Lucky' VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - C'è in ballo una '' nella finalissima Nba tra. Nei Mavericks texani, qualificatisi con il successo per 4-1 su Minnesota, le stelle sono Luka Doncic e Kyrie, quest'ultimo un ex odiatissimo al TD Garden. Proprio tre anni fa, il 31 maggio 2021, il 32enne play-guardia con cittadinanza australiana vinse anei playoff con la maglia dei Brooklyn Nets (realizzando 39 punti) e calpestò con disprezzo il disegno nel cerchio di centrocampo di ''. Si tratta del venerato simbolo dei Celtics, un leprecauno della mitologia irlandese in bombetta che ruota un pallone da basket con un dito. In quella partitaera stato fischiato e insultato dai tifosi biancoverdi e mentre usciva dal campo gli fu lanciata contro una bottiglietta.