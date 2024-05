Finale di ritorno playoff Serie B 2024 | a Venezia arbitra Sozza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sarà Simonedi Seregno adre ladidei play off diB,-Cremonese, domenica allo stadio ‘Penzo‘. Lo ha reso noto l’Aia tramite il proprio sito. Per l’importante match che vale laA, gli assistenti di linea saranno Stefano Alessio e Valerio Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Matteo Mercenaro, con Paolo Valeri al Var e Valerio Marini nel ruolo di Avar. Con il match di andata a Cremona, chiusosi sullo 0-0, ilora per guadagnare la promozione in A avrà due risultati sui tre a favore. Infatti il regolamento delladeidi B non prevede i tempi supplementari e rigori e in caso di parità dopo i due confronti sale in A la meglio classificata, in questo caso ildi: aSportFace.