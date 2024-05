Finale di Champions League | lelegante’ Bellingham lotterà per il Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

L'"incredibile" Jude Bellingham merita di lottare per il Pallone d'Oro quest'anno, secondo l'ex stella del Real Madrid e del Brasile Kakà. Il vincitore del 2007 – l'ultimo uomo a vincere prima di un decennio di dominio di Messi e Ronaldo – ha elogiato il ventenne inglese, che si sta preparando per la finale di Champions League di sabato contro il Dortmund a Wembley. Come e dove guardare la finale di Champions League 2024 Il brasiliano ha detto che Bellingham mostra una maturità superiore alla sua età e gioca con una calma sicurezza, il che significa che merita di essere nella rosa dei candidati per il più grande onore individuale nel gioco, che verrà assegnato a Parigi il 28 ottobre.