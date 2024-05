Finale Champions League 2024 | Borussia Dortmund-Real Madrid

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024)-05-30 12:31:42 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ilva alla ricerca del 15esimo titolo di Coppa dei Campioni/da record quando affronta ila Wembley. I campioni di Spagna sono i favoriti in modo schiacciante per rivendicare il trofeo e completare una doppietta nazionale e continentale sotto la guida del veterano Carlo Ancelotti. A ostacolarli c’è una squadra delche ha superato le aspettative per raggiungere il pezzo forte. La squadra di Edin Terzic è riuscita a ottenere solo un quinto posto in Bundesliga, ma ha eliminato l’attesissimo Paris Saint-Germain in semi. Riusciranno a riservare un’altra sorpresa? È una partita da non perdere.