Film a tematiche gay e omosessuali da vedere

(Di venerdì 31 maggio 2024)gay edagay ehanno sempre causato molto scalpore, soprattutto in anni più oscuri, in cui i diritti degliad amare e ad avere una vita normale non erano ben accolti dalla società benpensante. Eppure, molti dei capolavori della storia del cinema sono propriogay e, opere assolutamente da non perdere. L’amore in tutte le sue forme è sempre stato un argomento importante per il cinema, perché racconta molto dell’essere umano, soggetto prediletto delle storie che i narratori scelgono di rappresentare e che vengono da sempre raccontate sul grande schermo. E in questo contesto si inseriscono le storie diquali La vita di Adele, A Single Man, Belli e Dannati, I Segreti di Brokeback Mountain.