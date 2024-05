Fifa calcio femminile | nuove norme a tutela del benessere atlete

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Entrerà in vigore domani 1 giugno un nuovo regolamento dellasullo status e sul trasferimento dei giocatori (Rstp) volto a proteggere le calciatrici e le allenatrici nel mondo del. Lesono state da poco approvate all’unanimità dal Consiglio dellaed estenderanno i diritti e le tutele ai genitori adottivi e alle madri non biologiche. Inoltre, informa sempre la, tali aggiornamenti riconosceranno anche gli aspetti fisici, psicologici e sociali in caso di incapacità di lavorare a causa di mestruazioni gravi o complicazioni mediche legate alla gravidanza, e le federazioni affiliate saranno incoraggiate a consentire alle giocatrici di avere contatti con le famiglie durante gli impegni internazionali. “Un passo importante e una grande affermazione”, ha definito le novità l’ex ct della nazionaleUsa, Jill Ellis, sottolineando che le donne non dovrebbero destreggiarsi tra carriera e figli.