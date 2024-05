Festa in note L’edizione è la numero tre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Torna per la terza edizione l’annuale “della Musica“. Per tre giorni, Villa Cortese si trasformerà in un luogo speciale, dove “l’atmosfera trasporterà cittadini e pubblico in una nuova dimensione, con la musica che saprà regalare emozioni, sensazioni positive e creare un ponte culturale tra nord e sud“. L’evento inizierà il 31 maggio con una cerimonia di apertura, seguita da un programma itinerante ogni giorno su percorsi diversi per coinvolgere tutta la cittadina. Due novità rendono il programma unico: il 2 giugno alle 12, in piazzale Municipio, si terrà il Gemellaggio Musicale tra la Comunità di Villa Cortese (MI) e Genzano di Lucania (PZ).