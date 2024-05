Festa della Repubblica tutte le onorificenze nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDomenica 2 giugno si celebrerà il 78° anniversarionascita; tale ricorrenza rievoca valori di libertà e democrazia e contribuisce a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità nazionale e di condivisa responsabilità. Questa occasione offre, come ogni anno, un’opportunità speciale per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro, e confermare l’impegno di noi tutti per la crescita del nostro Paese. Per festeggiare insieme alla comunità la nostra, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha organizzato una cerimonia che si terrà domenica 2 giugno, alle ore 9,30, in Piazza Amendola. Al centro delle celebrazioni ci saranno gli studenti delle scuoleCittà di Salerno che hanno partecipato al progetto, promosso dalla Prefettura di Salerno, “Viviamo la Costituzione”.