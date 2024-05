Ferrovia Reggio-Ciano Un’altra giornata da dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Viaggia verso le 200 sottoscrizioni la petizione online, sulla piattaforma Change, per rendere efficiente la. L’ha lanciata Giacomo Papotti, che con un’ analoga iniziativa contro la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Franchini aveva superato le 40mila firme. Il tema dell’efficienza del trasporto pubblico su rotaia in Val d’Enza è scottante, ma poche liste lo hanno inserito nei loro programmi elettorali: clamorosa l’assenza nel documento prodotto da "Uniamo Cavriago" (Pd, Si, Rifondazione, 5 Stelle e Verdi), che pure in occasione della precedente tornata amministrativa lo aveva messo tra i punti salienti. Intanto, quello di mercoledì è stato un pomeriggio di passione sulla linea. La somma di problemi alla sala operativa e un guasto al treno 90213, hanno comportato circa 1 ora di ritardo dello stesso convoglio e del 90210, partito in orario dama bloccato a Barco a causa del 90213 fermo a Cavriago.