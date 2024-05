Ferrovia altro che bypass Acquaroli | L’alta velocità è la vera sfida da vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)ria, insieme ad altre infrastrutture strategiche come la Fano-Grosseto e la galleria della Guinza, sarà nevralgica per allontanare Pesaro e le Marche da una condizione di marginalità nazionale. A ribadirlo è stato ieri il governatore Francescoin visita a Pesaro per accompagnare il ministro agli Affari con il Parlamento, Luca Ciriani, a conoscere Marco Lanzi, candidato sindaco del centrodestra. "Ho detto no alrio di Pesaro e Fano. Perché? Non ne abbiamo bisogno – ha detto, energico –. Il futuro della dorsale Adriatica si giocherà realmente se avremo. Vi informo che Ferrovie ha già iniziato il confronto con il territorio per il primo tratto da Bologna a Castel Bolognese.